Tiziano Gravier rompió el silencio tras la brutal golpiza que recibió

El hijo de Valeria Mazza dio una nota y pidió que castiguen a sus atacantes.

Tiziano Gravier fue entrevistado por primera vez luego del ataque que sufrió en la puerta de un boliche de Rosario, en la cual le fracturaron la mandíbula.



En un especial de “Telenoche» el joven habló de cómo se encuentra, sus deseos con el caso, y se lamentó: “Todavía me pregunto por qué me pegaron”.

“No me interesa la condena a estos chicos, pero sí que haya un castigo. Hoy en día hay muchísima violencia. Me gustaría aportar mi granito de arena para que esto no pase porque es terrible. Ojalá que se resuelva para que no le pase a otro”, comentó el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier.

El joven, quien se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente dos veces, contó que los primeros días los pasó muy angustiado.

“La primera operación fue la fractura, la segunda fue una fisura y ahora todavía tengo 4 tornillos”, comentó Tiziano, quien es esquiador profesional. “Lo peor ya pasó”, agregó, y comentó que poco a poco está volviendo a su rutina de actividades.