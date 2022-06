Detuvieron a Xavier Ferrer Vázquez, ex de Moria Casán

Xavier Ferrer Vázquez, conocido en los medios por haber estado en pareja con Moria Casán, fue detenido en las últimas horas por amenazas.

El empresario habría discutido fuertemente con el dueño de un taller mecánico.

La investigación se inició en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Vicente López, a cargo del doctor Gastón Larramendi.

Al parecer, Ferrer Vázquez que trabaja en la compra y venta de rodados, tenía varios autos en distintos talleres de chapa y pintura y fue a increpar al dueño de uno de esos lugares para que acelerara el trabajo y le devolviera el dinero que había puesto por la reparación de dichos vehículos.

Según la denuncia, la charla habría sido en un tono “elevado, amenazante y mostrando armas de fuego”, además que al momento estaba acompañado por otras personas que habrían amedrentado y golpeado con manoplas al dueño del taller, quien recurrió a la Justicia. Esto habría pasado en más de una oportunidad.

La detención se hizo en un departamento de la calle Galileo al 2400 en el barrio de Recoleta.

En el lugar había un auto BMW con pedido de secuestro y en los allanamientos encontraron una pistola, que sería la misma con la que habría amenazado al dueño del taller.

Además, están buscando más material que pueda servir como prueba, como celulares o pen drives. La causa está radicada en Vicente López ya que allí es el taller y en ella trabaja la división de delitos contra el automotor.

La denuncia hace referencia a un hecho presuntamente ocurrido el 25 de abril de este año alrededor de las 16.00. Aunque habría otros episodios mencionados en la causa, el fiscal lo indagará solo por el mencionado, ya que los demás no se pudieron probar.

En el 2007 Ferrer Vázquez estuvo preso en el Penal de Marcos Paz por haber sido hallado culpable de “poseer autos robados” luego de que en un control policial le secuestraran un vehículo que había sido sustraído a mano armada días anteriores.

El empresario saltó a la fama por su relación con Moria Casán, con quien convivió entre el 2002 y el 2006. Sin embargo, las cosas no terminaron bien entre ellos. “Ella tiene que decir es la one. Yo no digo que me queda bien una corbata, voy y me la pongo. Yo no soy tan inseguro, ella perdió las causas que me hizo, las perdió todas. Mi hizo una de calumnias e injurias y la perdió. Yo nunca salí a hablar y me dejé decir barbaridades, ‘chorro’, todo es mí y ella dice que me pagó todo. Ella tiene la necesidad de agraviar, yo no”, dijo él alguna vez en El diario de Mariana y dijo que tenía documentación que nunca presentó.

Además, él aseguró que mientras estaban juntos él le arregló muchos contratos gracias a los cuales la “lengua karateka” pudo ganar mucho más dinero del que venía ganando hasta el momento y es por eso que en el 2016 le inicio un juicio en el cual pedía una millonaria suma a modo de “compensación”. Su reclamo era nada más ni nada menos que por 20 millones de pesos, monto al que llegaba tras calcular la mitad de lo que ella había ganado trabajando durante su unión con él, e intereses.

En ese momento la diva no había presentado abogado para su defensa por lo que la Justicia la declaró en rebeldía y le inhibió los bienes. Un año antes él le había ganado a ella un juicio por cuatro autos de alta gama que la actriz aseguraba que eran de ella, pero que finalmente se supo que eran de él.