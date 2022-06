Buenos Aires es reconocida como la mejor ciudad de América Latina

Buenos Aires es la ciudad “más agradable” para vivir en Latinoamérica, y Viena (Austria) la número uno del mundo, según el ranking anual realizado por la Unidad de Inteligencia de The Economist.

Este estudio analiza distintas dimensiones como salud, educación, infraestructura y desarrollo sostenible.

