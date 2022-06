Luis D’Elia:“No son kirchneristas los que se reúnen con Melconian”

El dirigente social, Luis D’Elia quien se ha convertio en un acérrimo defensor de Alberto Fernández y hóstil respecto de la vicepresidenta, lanzó una particular definición acerca de lo que considera es el kircherismo como movimiento. Cabe destacar que este nació de la mano de Néstor Kirchner a inicios de la década del 2000.

A finales de la semana pasada, Jorge Asís, revelaba que la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández, viuda de Néstor, había mantenido una extensa reunión con el economista de derecha, Carlos Melconian. Esta junta levantó las miradas de todos los arcos políticos, tanto los que festejaron el diálogo como los que se vieron más preocupados.

En entrevista con Radio Mitre, el economista brindó algunos detalles de la reunión y recalcó “¿Cómo me va a pedir mi opinión un presidente y yo no voy a ir?” y remarcó: “No me sorprendió el llamado de Cristina, de la misma manera que no me sorprendió cuando he hablado con otros presidentes. Con todos ellos hablo respetuosa y educadamente, y les digo estas mismas cosas: que el fisco así no va más, que ha quedado desmitificado que la emisión no produce inflación”.

Y reveló que algunos de los temas sobre los que giró el encuentro fueron: “Sus apariciones y sus comentarios públicos: el tema de la moneda, de las importaciones y el fisco”, además de una mirada general sobre la actualidad del país.

Por su lado el dirigente social, criticó duramente el encuentro entre ambos y utilizó su cuenta de Twitter para lanzar un fuerte mensaje en donde considera que la vicepresidenta no es «kirchnerista», aún cuando es hoy la líder de ese espacio político.

“NO SON KIRCHNERISTAS los que se reúnen con Melconian y los garcas de la fundación Mediterránea. NO SON KIRCHNERISTAS los que reprimen docentes y camioneros. NO SON KIRCHNERISTAS los que persiguen a los movimientos sociales. NO SON KIRCHNERISTAS los que siembran el desaliento”, expresó.