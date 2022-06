Amalia Granata cuestionó con dureza a L-Gante: “Es el emergente de una sociedad en decadencia”

El cantante L-Gante, se hizo famoso en los últimos años, sobre todo entre el público más joven, luego de que varios de sus temas de Cumbia 420, explotaran en reproducciones en las distintas plataformas.

Con esto en mente es que la empresa de venta de pinturas Deco Color SRL, ubicada sobre la Ruta 24 en la provincia de Buenos Aires, le hizo un pequeño reconocimiento.

En el mismo al joven oriundo de General Rodríguez lo destacan por su “esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”.

Tras compartir este homenaje en sus redes sociales, L-Gante fue duramente criticado por la diputada provincial por Santa Fe Amalia Granata, quien cargó contra su figura y su imagen como artista.

En el programa Polino Auténtico, de Radio Mitre, la modelo y panelista afirmó que al cantante le queda “grande” la palabra artista, en relación al homenaje realizado por la empresa de pinturas.

“Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!», dijo, fulminante, la diputada.

En este sentido, recalcó que no creé “que estos chicos sean artistas”, ampliando el abanico de criticados, sino que para ella son “emergentes de una sociedad en decadencia”, sentenció.

Finalmente, Mariana Brey, otra de las panelistas del programa, intentó bajarle un cambio a la discusión y defender al cantante al opinar que el arte es “subjetivo”, a lo que Granata, enojada, le pidió que no la tratara de “ignorante” y remarcó su postura.