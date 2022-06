Desafío libertario: sortean $12.000 para quien acierte el valor del dólar blue

El legislador porteño, Ramiro Marra, lanzó desde su cuenta de Twitter un peculiar desafío sobre el dólar blue.

El diputado sorteará entre los que adivinen a cuánto cotizará la divisa el viernes un premio de $12.000.

A cuanto va a estar el #DolarBlue el viernes al cierre?



Sorteo $12.389 entre los que acierten.



(Se puede jugar hasta el martes al mediodia y solo vale una respuesta x cuenta) — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) June 28, 2022

La propuesta fue publicada en las redes este lunes y generó una ola de comentarios de los usuarios.

La dinámica es la misma que usa el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, mes a mes, al sortear su dieta del Congreso entre la gente que participa del evento.

En el arranque de la semana, el dólar blue trepó a $232, en lo que marcó un nuevo récord. En ese marco, Marra hará un sorteo entre los que acierten el valor de la divisa extranjera al final de la semana. Además pagará un extra si el ganador le da “RT” a la publicación del desafío.

En el hilo que publicó en Twitter, Ramiro Marra aclaró que aquellos usuarios que no siguen su cuenta, no podrán participar: “El que no me sigue no gana x supuesto, esa es mi ganancia, tener más seguidores jajaja”, expresó.

También aclaró que hay un premio extra para aquellos que “retuiteen” la publicación del sorteo: “Como son muy competidores agrego premio adicional de $2345 al que le acierte y aparte le de RT”, manifestó en las redes sociales.