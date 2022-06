El intento de suicidio de Eduardo Duhalde

El ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), acerca de su delicado estado de salud y la situación política que atraviesa el país.

“Estuve muy mal de salud e intenté suicidarme por un remedio que había tomado y casi me suicido.”, confesó para sorpresa el ex-mandatario.

“Como no tengo médico de cabecera, en el club me habían dicho que estaba deprimido y me lo dieron.”, explicó.

“El problema es que el 4% de los que lo toman tienen “ideas negras”. Intenté suicidarme pero, por suerte, las personas que fui a visitar esa noche, y vívían en pisos altos, no estaban.”, contó.

“Cuando subí al coche ya estaba mal, me enojé porque no estaban y me fui a tirar. Los que estaban conmigo se dieron cuenta, me llevaron al médico y perdí la razón.”, reveló el histórico dirigente peronista.

“Ya estoy mejorando. Costó mucho salir pero estoy bien, dispuesto a trabajar en lo que hice siempre.”, sostuvo.

El también ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no abundó en detalles sobre la enfermedad que padeció ni la medicación que le habían recetado, pero si hizo hincapié nuevamente en la necesidad de saltar la grieta y unir a los argentinos:

“No tengo interés de ocupar un cargo, pero sí en unir a los argentinos porque sin eso no hay salida.”, analizó.

“Si creen que tienen una solución y no se unen, es porque no entienden de política. Desde el 2011 empecé a dictar cursos sobre cómo gobernar. Acá no lo entienden, no lo saben. Hemos logrado una democracia fallida que no tiene orden, control ni respeto, que lo que marca la diferencia con las dictaduras y los autoritarismos.”, planteó.