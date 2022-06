Falleció la escritora argentina Ángeles Salvador

La autora de la novela “La última fiesta”, Ángeles Salvador, murió a los 50 años víctima de una complicación en su salud generada por el virus SARS-COV2, conocido popularmente como coronavirus, que se unió a una afección renal.

El primero en dar a conocer la noticia fue el periodista Esteban Schmidt en Twitter: “Hace unos minutos murió Ángeles Salvador. Deja tres hijos, aún pequeños, brillantes y talentosos como ella, dos libros y el gran ejemplo de sacarle el jugo a la vida con lo que hay disponible. Tenía 50 años. Que brille para ella la luz que es eterna”.

Su pareja, el periodista Miguel Wiñazki, también utilizó las redes para despedirla, “Murio mi pareja, la sensible Angeles Salvador. Ya no mas sus lecturas en voz alta de Jonathan Lethem, de John Cheever, de Lorrie Moore… Ya no mas el amor sin querellas, salvo cuando corregiamos nuestros mutuos textos. Ahora, a la vez, la soledad y su compañia desde la memoria”.

Minutos después, desde la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, publicaron un mensaje en sus redes sociales.“Despedimos con dolor por su partida temprana a Ángeles Salvador, autora de estilo particular y desfachatado, y abrazamos a sus seres queridos en estos duros momentos”, expresaron.

En 2017, había publicado “El papel preponderante del oxígeno”, una de sus obras más importantes.