Un local en Palermo echó a una empleada por “fea” y ahora debe indemnizarla por maltrato laboral

Por determinación de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el establecimiento gastronómico Williamsburg, deberá indemnizar a una ex empleada que fue despedida “por ser fea”.

La denunciante, explicó que el pasado junio de 2017 delante de un grupo de clientes el encargado del local la echó porque “una persona fea no puede ser la cara de Williamsburg”. Comentario que me reiteró en privado. Al día siguiente no pudo ingresar más al establecimiento a cumplir sus labores.

La firma Ahumar S.A, licenciataria de la hamburguesería desconoció el vínculo y resaltó que le correspondía a la demandante probar que existió entre ambos relación laboral. La justicia de Primera Instancia determinó que el despido indirecto se ajustaba a derecho ante la negativa de registrar la relación laboral.

La Camara condenó a la empresa por despido indirecto y violencia laboral. Conforme las pericias psicológicas las mujer deberá realizar un largo tratamiento para tratar el estado de “angustia y vergüenza” generado por las constantes humillaciones que vivió durante los meses que se desempeñó cómo empleada del local.