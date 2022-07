Oriana Junco se va de la Argentina

La mediática anunció que quiere dejar el país en medio de la crisis económica.

Oriana Junco ya no ve en la Argentina un futuro esperanzador y contó que buscará en Europa una nueva oportunidad.

“Siento que este país me queda chico en todo, no me entienden y todo es un disparate, desde los dirigentes que roban sin parar hasta los productores de televisión y radio”, compartió en su cuenta de Instagram.

Pero más allá de la coyuntura, Oriana comentó que ya tiene ofertas laborales desde el exterior y no descartó la grabación de una serie autobiográfica.

“Estoy muy triste y dolida, estoy harta de ser dealer afectiva de dinero, de darlo todo, y a cambio recibir golpes tras golpes. Me voy del país, esto no da para más”, remarcó. Y agregó: “Me cansé de que me roben mis asistentes y amigos, este ispa me queda chico”.

Y para finalizar, la mediática agregó: “No tengo más ganas de bancar la decadencia, así que muy pronto emprenderé mi partida y por el momento no tengo en la mira volver. La otra mitad de mi vida, la voy a vivir en otros países. Acá ya lo di todo”.