¿Quiénes son los imitadores de Modern Talking que causaron furor en una boda en El Alto?

Una fastuosa boda realizada este sábado en la ciudad de El Alto congregó a diversas agrupaciones de Bolivia, como de países vecinos, pero la que más llamó la atención fue la Modern Talking Reloaded, grupo tributo al popular dúo alemán de los años 80 y que algunos portales de Internet dieron como los originales.

No es la primera vez que André Brand y Michael Beurich, integrantes de Modern Talking Reloaded, se presentan en Bolivia.

André Brand y Michael Beurich.

Desde 2018 han realizado presentaciones en fiestas particulares en localidades, como Huachacalla y Carangas en Oruro. En 2019 también actuaron en Cochabamba y en 2021 en El Alto.

El dúo tributo de Modern Talking no solo interpreta los clásicos de la banda, sino que tienen un parecido físico a los verdaderos cantantes de “You´re my heart, you´re my soul” Thomas Anders y el productor Dieter Bohlen, que no han vuelto a tocar juntos desde 2003.

Incluso en 2015, Thomas Anders interpuso una demanda a Modern Talking Reloaded por el uso de su imagen y sus canciones; sin embargo Bohlen salió en defensa de los imitadores.

En 2018 se dio a conocer que la demanda de Anders no prosperó y Brand junto a Beurich recorren el mundo imitando a Modern Talking, como lo hicieron este sábado en el campo ferial de El Alto, donde se realizó la boda.