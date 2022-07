Estrena la película animada “La gallina Turuleca” con las voces de Guillermo Francella y Flavia Palmiero

El filme para toda la familia se presentará en las principales del país a partir de jueves 14.

La gallina más famosa llega a los cines con una película animada para disfrutar en vacaciones de invierno.

Turuleca es una gallina singular. Su peculiar aspecto y su imposibilidad para poner huevos desata las burlas del resto del gallinero, hasta que un día, Isabel, una ex profesora de música, la lleva a vivir a su granja. Allí, feliz y en armonía, la gallina descubre su gran talento oculto: ¡Turu no sólo puede hablar, sino que canta como jamás has oído cantar a una gallina!

El talento musical de nuestra amiga la llevará a convertirse en la gran estrella del fascinante Circo Daedalus. Sin embargo, su viaje no será nada fácil. El circo está amenazado por el malvado Armando Tramas, quien desea apropiarse de la fantástica Turuleca.



El prestigioso actor Guillermo Francella le dará vida con su voz a Armando Tramas, un villano manipulador, cínico y extremadamente ambicioso que solo buscará apropiarse de Turuleca. Mientras que la conductora infantil Flavia Palmiero será Isabel, una señora mayor impulsiva, alegre, amable y quien tendrá un vínculo muy especial y cercano con el ave.



Las voces del elenco la completan las actrices Sofi Morandi, Agustina Cirulnik y el locutor Rolo Villar.

“La Gallina Turuleca” fue ganadora del Premio GOYA a Mejor Película de Animación y el Premio Platino del Cine Iberoamericano a Mejor Película de Animación. Además fue seleccionada para proyectarse en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.