Rial lo reveló quien fue la persona que lo amenazó: “No me dijo ni hola, empezó a amenazar”

El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, contó ayer durante su programa que en el corte había recibido un llamado cargado de amenazas. La persona del otro lado era Daniel Vila, uno de los directivos de América, develo luego el ex Intrusos.

En conversación con Pablo Duggan por Radio 10, Rial contó lo sucedido, “fue Daniel Vila la persona que me llamó en el corte para amenazarme y decirme que me iba a cagar a trompadas, me dijo que era un muerto de hambre, y un hijo de p*ta”.

“Nunca me había pasado. Le molestaba la información que estábamos manejando, de los problemas de programación de América TV y de pagos de sueldo y aguinaldos. Yo me fui del canal en los mejores términos. No me dijo ni hola, empezó a amenazar e insultar con que me iba a bajar los dientes, que me iba a venir a buscar”, agregó.

Luego intentó indagar junto a Duggan cuál podría ser la causa de la molestia del empresario para llegar a un enojo tan grande. “No se qué pudo haber molestado… no tengo nada en contra de América, es información”.

“Me amenazó el dueño de uno de los medios más grandes del país. Es un tipo que tiene que valorar y defender la libertad de expresión por sobre todas las cosas… Estuve 20 años dándole al canal un programa con el mayor rating” y destacó los años que tiene Vila como empresario de medios “quiero hacer hincapié en que es un tipo que tiene medios de comunicación”.

“Efectivamente fui amenazado por Daniel Vila, uno de los dueños de @AmericaTV y de @Edenor. Fue en un corte de #Argenzuela por @C5N, seguramente molesto por la información que hablaba de problemas en su programación. Todo lo sé dijo fue escuchado por mis compañeros y técnicos”, escribió luego Rial en su cuenta de Twitter.