Oriana Junco confesó que estuvo en pareja con Antonio Gasalla

La mediática contó que tuvo una relación con el humorista a comienzos del ´90.

Oriana Junco estuvo presente anoche en “LPA», el programa de Florencia Peña en América TV, y habló sobre un romance con el actor Antonio Gasalla, hace unos 30 años, cuando iniciaba su carrera.

Luego de que la mediática contara sobre sus experiencias laborales, comentó: “¿Y entonces empiezo a salir con quién? Esto no lo conté jamás in my life y lo van a amar ¿Sabés con quién? Con Antonio Gasalla. Esta es la primera vez que lo digo. Él me ama. Tiene locura conmigo”.

Junco contó que conoció al actor en el estacionamiento de una zona cercana a la que vivía. “Entonces yo, cholula, como lo vi una vez y quedé así (hace un gesto con la cara), iba a comprar la comida china a la vuelta. Ya sabía la hora a la que llegaba porque, ¡terminaba de filmar El mundo de Antonio Gasalla!”.

“Me hacía el bol…, me ponía gomina y de todo. Y pasaba, pasaba, y de tantos días, reconoció a otra loca, y empezamos a charlar. Entonces le dije, ‘yo te amo y estaba pasando por acá para verte a vos porque sabía que vos vivías acá’”.

“¿Ahí empezaron una relación amorosa?”, interrogó Peña. “Sí”, contestó la mediática. “Y duró tanto el amor que yo tengo por Antonio y que él tiene por mí, que cada especial que hace con Susana Giménez siempre habla de mí”, cerró.