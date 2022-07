Mica Viciconte contó la verdad sobre su relación con Rodríguez Palacios: “Ariel tiene un…”

“Ariel en su salsa” se convirtió en el nuevo éxito de los mediodías de Telefe.

El programa que acaba de cumplir un mes en pantalla, se consolidó como líder en su horario con un promedio de 6,9 puntos y una marca máxima de 8,2.

Además de cocina y buen humor, en el ciclo se destacan las competencias entre Ariel Rodríguez Palacios y Mica Viciconte.

En medio de un filoso ida y vuelta entre ambos, el chef lanzó un picante comentario sobre su colaboradora, luego de que cumplieran un mes al aire. “El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas… Te dicen que vas a estar con una chica que se llama ‘Mica’…. ¡¿Cuál?! ¡Nooo!”, lanzó.

Este episodio al aire provocó todo tipo de especulaciones, por eso la influencer desmintió los rumores de que tenga mala relación con el cocinero y aseguró que “Ariel tiene un humor áspero es así, un humor más seco, más frío”.

“No sé porqué tienen ganas de ensuciarme, que llamen a MasterChef, a Moria que trabajé con ella, al Bailando, al Cantando, a ver cómo trabajo, si fuera tan conflictiva como dicen no me llamarían para trabajar”, aclaró en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Yo sé que tengo mi carácter pero pensar que yo tengo mala relación, la verdad me parece que inventan muchísimo”, señaló. Y sobre su vínculo con él explicó que “A Ariel lo conozco de Canal 9 y siempre tuve buena onda, en la reunión del equipo para conocernos fluyó todo re bien, nos llevamos todos re bien, nos cagamos de risa, la pasamos bien, hoy hizo un budín que me regaló”.