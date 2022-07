Luego de no quedar como diputada Cinthia Fernández comenzó a vender fotos eróticas: “Necesito la guita”

Tras un fallido comienzo en la política, donde una mala performance electoral en la elecciones PASO de 2021, no le permitió seguir en carrera para presentarse a diputada provincial, la mediática Cinthia Fernández, encontró otro rubro para hacer un dinero extra.

La ex de Matías Defederico aceptó la oferta de la plataforma de contenido erótico DivasPlay.

En diálogo con LAM, días atrás dejó en claro que lo hizo solo porque necesita de ese dinero para mantener a sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca, y el hogar en el que viven juntas.

Cabe recordar que, en la actualidad, la panelista mantiene un conflicto judicial con el exfutbolista por la cuota alimentaria de las niñas que tienen en común.

“No quería hacerlo, pero yo necesito la guita y la propuesta económica es buena”, se sinceró Cinthia.

“Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mí es como un laburo, tengo que trabajar de sexy y lo hago”, agregó.

De todas formas, Fernández se encargó de señalar cuáles son sus límites. “Yo no estoy teniendo sexo con nadie. Yo elijo el contenido que quiero. No me pongo en pelotas total. A mí no me toca nadie”, dijo.

“Yo dije toda mi vida que me arrepentía de mostrar la cola porque se lo iba a tener que explicar a mis hijas, pero la realidad es que necesito la guita. Lo quiero hacer porque me sirve la guita. No sé por cuanto tiempo lo voy a hacer. Si mañana se lo tengo que explicar a mis hijas les voy a decir: ‘Porque necesitaba la guita’”, analizó.