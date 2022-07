Ricardo Darín obtuvo la ciudadanía uruguaya: “Lo único que me faltaba era el termo abajo del brazo”

Ricardo Darín obtuvo recientemente la ciudadanía en Uruguay, y tras darse a conocer la noticia, un lluvia de críticas cayeron sobre él.

“Fui a hacer los documentos. Ya está. Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años”, con esas palabras, el actor confirmaba al periodista uruguayo Martín Lema el trámite de la nacionalidad en aquel país.

Darín, de buen humor, manifestó su alegría y no perdió la oportunidad de hablar también del aspecto futbolístico. “Estoy muy contento de que Uruguay haya entrado en el Mundial [de Qatar]. Porque estuvimos cortando clavos en un momento”, agregó.

“Lo único que me faltaba era tener el termo abajo del brazo, y el mate”, bromeó al respecto el intérprete, sin dimensionar la ola de cuestionamientos que caerían sobre el.

Si bien la entrevista se transmitió la semana pasada, las declaraciones trascendieron recién este lunes.

El mismo día, Darín salió a responderle a sus detractores desde su cuenta personal de Twitter:

“Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa”, escribió.

“Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde”, agregó.