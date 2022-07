El alto precio que cobra Guido Süller por cenar pollo con papas en su casa

El mediático dijo que la experiencia justifica cada centavo.

Hace unos meses Guido Süller contó de su deseo de organizar cenas y él ser el anfitrión en su nueva mansión en un barrio privado de Ingeniero Maschwitz, en la cual invirtió los ahorros de toda su carrera.

Por aquel entonces, las primeras comidas del arquitecto costaban $6000, y se agotaron rapidísimo.

En los últimos días, sin embargo, Süller contó que debido al alza de los precios, también debió subir el valor de la misma, aunque le llovieron las críticas por redes sociales.

“La finalidad no es ganar plata, porque de hecho voy a pérdida con todo lo que invertí. Organizar cenas para 15 personas no es fácil. Todos lo recomiendan porque no es solo sentarse y comer. Esto nunca se hizo en la Argentina, que un conocido abra las puertas de su casa y los reciba como si fueran familiares. Creo que no tiene precio, forman parte de mi vida durante unas horas y eso es una cosa única”, explicó el mediático al portal TN Show.

El comisario de a bordo, además, detalló que cada comensal recibe un trato VIP en la “Mansión Süller”: “Estoy tres horas entreteniéndolos junto a otro actor. Les cocino, bailo y canto. Quedo muerto de cansancio, pero feliz de mi entrega total. De precios no hablo porque esto no tiene precio justamente, los que vienen me dicen que es barato. Siempre voy a ser criticado porque soy el que se anima. Es fácil hablar mal de la gente. La experiencia es tan buena que tengo todo agotado hasta septiembre”.