Brenda Asnicar abandonó una entrevista porque no sabían su nombre

Brenda Asnicar estrenó en las últimas semanas el videoclip de la canción Buenos Aires, una colaboración con el cantante Art Rushiti.

En este contexto la artista brindó varias entrevistas para promocionar el lanzamiento, y hubo una en particular que se viralizó en las últimas horas a través de Tik Tok.

El influencer Sebastián Manzoni, más conocido como La Tía Sebi, compartió en su cuenta de Tik Tok el video del detrás de escena de una nota de la artista con Nacho Elizalde.

En la grabación se escucha que el joven que participa en el panel del programa Nadie dice nada (Luzu Tv) -ciclo que conducen Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña– le rogó: “No, no, no. ¡Quedate!”. Firme en postura, Asnicar le respondió: “No, no me gusta trabajar así”, y procedió a levantarse de la silla para abandonar el estudio de radio.

Hasta ese momento no quedaba claro cuál había sido el detonante de su enojo, pero segundos después le explicó qué fue lo que más le molestó.

“Yo te entiendo, pero me estoy matando, tengo un montón de entrevistas, mil cosas para hacer y vos ni siquiera te sabés el nombre de la artista”, le reclamó indignada Asnicar.

El clip recorrió el mundo virtual rápidamente, pero hasta el momento ni Brenda ni Elizalde hicieron comentarios al respecto.