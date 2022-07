Se separó Pepe Cibrián a un mes de haberse casado y estalló de furia

El artista habló del video que muestra a su marido en plena infidelidad.

El viernes en “Intrusos”, por América, se vio una grabación en el que Nahuel Lodi, de 33 años, besándose en un boliche con otro hombre, situación que despertó la furia de Pepe Cibrián.

Luego de la noticia, el director, productor, actor y dramaturgo rompió el silencio en “Implacables”, por El Nueve, y contó que el video había sido de su despedida de soltero.

“Ayer me llamó alguien de Intrusos anticipándome que iban a publicar unas fotos de Nahuel. Esto me sorprendió, pero lo llamé y le pregunté. Él me dijo que debían ser algunas fotos antiguas. Pero resultó que no lo eran”, comenzó diciendo Cibrián.

Luego de confesar que le shockeó el momento, destacó que fue previo al casamiento: “Esta fiesta fue el día que sus amigos le hicieron una despedida de soltero antes de la ceremonia de casamiento”.

Inmediatamente, Susana Roccasalvo, conductora del programa, le preguntó sobre la posibilidad de una pareja abierta, algo que Cibrián negó rotundamente: “Yo nunca jamás he pactado que me expusieran y expusieran el vínculo de esa manera. (…) Esto nunca fue hablado y por eso me quedé muy sorprendido y tocado (…)”; y remarcó que Nahuel quebró su confianza: “Le pedí que se fuera, yo no tenía nada más que hablar”.

Para cerrar, el director contó que luego de toda la situación, su ex quiso contactarse con él, pero que el gesto no fue suficiente: “Me mandó un mensaje de texto muy gentil pero no basta. No hay nada que perdonar. Uno puede perdonar pero lo más difícil es olvidar. Esa imagen es muy difícil sacármela de la cabeza”. Y resaltó que fue un acto “inconciente, egoísta e infantil y cruel”.