Juliana Di Tullio: “Tenemos que movilizar a la Policía Federal a cada casa de cambio”

La legisladora Juliana De Tullio aseguró este domingo que “es evidente” la necesidad del Gobierno de avanzar sobre las “cuevas” que controlan el tipo de cambio paralelo.

“Falta acción. Yo quiero ver como está la Policía Federal en la puerta de cada cueva”, sostuvo.

“Si todos saben dónde queda. Hace falta. Aunque no tenga un efecto. Aunque no vendan un solo dólar, ellos ponen en la pizarra un valor y ya está. La gente tiene que entender que la angustian con una mentira”, indicó la senadora nacional en una entrevista a Futurock.

“Hay entre 13 y 15 mil millones de dólares sin liquidar en silobolsas en nuestro país. No es un apriete, es una especulación para que suba el dólar oficial”, señaló la legisladora, quien advirtió que ese panorama es descripto por el titular del Centro de Exportadores de Cereales y de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras.

“La ley de abastecimiento, de emergencia económica y alimentaria no fueron votadas durante el kirchnerismo. Una de ellas es de Macri y otra de Alberto. Nunca confiscamos ningún grano. No lo hicimos nunca. Gobernamos 12 años. No pueden decir que vamos a confiscar granos. Que no digan pavadas porque jamás lo hicimos”, sentenció.

Di Tullio afirmó que “hay que ponerse firmes” y que “la Ley de abastecimiento no es solo confiscación”. “Es una estupidez decir eso. Hay que leerla. La ley de emergencia económica que pidió Alberto no implica un solo camino, no termina todo en la confiscación y la expropiación”, agregó.

“Hay un conflicto de interés. Hay hombres y mujeres que producen granos que tienen una coyuntura donde los commodities no están en un valor normal porque no están liquidando granos en Ucrania y Rusia. Y por eso vale tanto”, detalló la legisladora durante la entrevista radial.

Di Tullio fue muy dura contra del campo y advirtió: “Si realmente se devalúa, como quiere el sector agropecuario, a nosotros se nos licúa el salario en dos minutos. Eso aniquila a millones de personas. El Gobierno tiene herramientas legales. Las tiene que tomar. No hay margen para quedarse quieto. Esto es un golpe de mercado”.