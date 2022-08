Dólar ahorro: ¿Podrán comprar quienes pidieron el subsidio de luz y gas?

Con una nueva renovación del cupo para poder acceder a comprar hasta US$ 200 de dólar ahorro, surge la duda de si quienes llenen el formulario para mantener los subsidios de tarifas eléctricas y de gas, van a poder seguir accediendo.

Hasta el momento, solo se expresó al respecto el secretario de Energía, Darío Martínez: “No hay relación. Es una herramienta que está pensada para sostener y proteger a aquellos a necesitan el subsidio. La solicitud es para mantener el subsidio y el Estado hace un esfuerzo enorme”.

Sin embargo, los beneficiarios del subsidio a la luz y el gas podrían quedar inhabilitados para comprar dólar ahorro. Seguramente el Gobierno firmará un convenio “para cruzar la base de datos”.

Según aclararon fuentes del Banco Central “la norma dice que no puede acceder al dólar ahorro quien reciba cualquier subsidio del Estado” por lo que se intuye que esta norma no será la excepción, “pero todavía no hay nada” concreto.

Quiénes no pueden comprar Dólar Ahorro

El cepo cambiario para acceder al dólar ahorro -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- ya tiene restricciones para los siguientes casos: