Lizy Tagliani y su novio eligieron los nombres de su futuro bebé

La conductora contó que son su pareja ya saben cómo le pondrán a su hijo.

Hace unos días Lizy Tagliani sorprendió al hablar de su deseo de ser madre junto a su novio mendocino Sebastián Nebot. Y ahora, además de confirmar que se mudarán juntos próximamente, confesó que ya tienen decidido cómo llamarán al bebé.

“Si es nena se va a llamar Celestina como mi mamá y si es varón Jaime porque me encanta el nombre, no por él. Porque Sebastián se llama Jaime por su papá y cuando me lo dijo me encantó”, explicó en una entrevista con Intrusos, por América.

“La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento”, contó ante las cámaras a la salida del teatro. “Ser madre es un proyecto, más que algo concreto. Estoy averiguando, viendo posibilidades y justamente Seba me dio muchas ganas. Puede ser adopción y un montón de cosas”, agregó.

La conductora, además, dijo que Marley fue un buen consejero, al hacerle llegar su experiencia sobre subrogar un vientre, y comentó: “Estamos con mucho deseo, pero con tranquilidad. Es un proceso que recién empieza”.