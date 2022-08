Fuerte cruce entre Eduardo Feinmann y Mirta Tundis terminó en llanto y pedido de disculpas

Eduardo Feinmann y la ex diputada nacional por el Frente Renovador Mirta Tundis protagonizaron un fuerte cruce luego de que el conductor la criticara por “no llorar en la televisión como lo hacía durante el gobierno de Macri” por la situación económica de los jubilados.

“No la veo criticar a este gobierno que usted apoyó”, chicaneó el conductor, a lo que Tundis respondió:

“Yo me fui de la política porque no estuve de acuerdo con muchas cosas que se han hecho. No renové banca porque considero que no logré hacer las cosas que quería. Los proyectos que presenté nada tienen que ver con lo que lleva adelante el gobierno”.

Luego de unos segundos de tensión, la ex-dirigente del Frente Renovador arremetió:

“No estoy haciendo notas. Si usted me llamó para seguir atacándome como lo viene haciendo…No me ve en ningún programa de televisión porque estuve muy enferma y a usted le importó nada de mi enfermedad, donde tuve prohibido ponerme en situación límite porque mi cáncer fue por la angustia de lo que sucedió con los jubilados”.

“Hoy me critican los kirchneristas y los del PRO, pero yo sigo ayudando a muchísima más gente de la que usted se imagina. Todos los días recibo notas. Usted no sabe la cantidad de jubilados que me llaman todos los días para contenerme y decirme que saben lo que soy.”, contó Tundis.

“Nunca le cobré nada a nadie, a mí nunca me dieron ningún tipo de plata para acompañar, seguir o para proteger”, enfatizó.

Con el objetivo de desmentir algunas versiones periodísticas que indicaban que con la fórmula de movilidad jubilatoria que había dispuesto el gobierno de Macri los jubilados ganarían $62.000, argumentó: “¿Sabe cuánto ganarían con la fórmula anterior? $35.000 y con esta fórmula $37.000 ¿Alcanza? No, los jubilados son pobres, casi indigentes”.

“Hice hacer el cálculo con la fórmula anterior por una persona que hace liquidaciones y que no tienen nada que ver con la política. Eso que andan diciendo de que los jubilados ganarían $62.000 es mentira. Ustedes le generan a los jubilados una impresión mentirosa”, disparó la ex legisladora.