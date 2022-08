Las primeras medidas económicas que tomará Sergio Massa

El lider del Frente Renovador, Sergio Massa, asumió esta tarde como Ministro de Economía, Producción y Agriculura. Tras la jura tomada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el flamante «superministro» dio a conocer las primeras medidas económicas que tomará tendientes a recuperar las reservas en dólares y fortalecer la economía.

Terminado el acto, Massa se retiró a su nuevo despacho en el Ministerio de Economía para brindar su primer discurso el que se produjo luego de las 20:00 hrs media hora después de lo anunciado en un inicio. «El contexto global se puede transformar en una gran oportunidad para la Argentina» comenzó tras saludar a sus allegados.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) le toma juramento al ministro de Economía, Sergio Massa (@SergioMassa). https://t.co/SE63bd0TXe — Casa Rosada (@CasaRosada) August 3, 2022

LAS MEDIDAS DADAS A CONOCER SON:

*Orden, Fiscal, Superávit de Reservas, prometió serán los ejes sobre los que versarán estas y las próximas medidas que prometió anunciar en los días venideros.

Cumplirán con la meta del 2.5 de déficit primario del sistema publico nacional

No se utilizará el saldo de adelantos del tesoro para lo que resta del año y se hará un reintrego por 10.000 millones al Banco Central

Rige el congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores y cada jurisdicción toma la responsabilidad por las empresas descentralizadas con un seguimiento mensual, dicha información será publicada por el INDEC

Segmentacion tarifaria: sobre aquellos que pidieron mantener el subsidio, promoverán el ahorro de luz, gas y agua. Será subsidiado hasta 400kw, el gas seguirá la misma lógica, Para el gua la quita se inciará en septiembre

Promoverán la defensa de los dólares, con aumento de exportaciones y mediante un DNU tomarán las medidas para acrecentar las mismas

Control de los mecanismo de triangulación para las empresas que importen y exporten. Denunció que se detectaron la apropiación de dólares para comprar productos por medio de sobrefacturación. Crearán un registro por 60 días ‘para rectificar, luego de esto las empresas que no lo hayan hecho deberán afrontar el inicio de acciones legales en sedes argentinas y de los estadosunidos.

Para las exportaciones darán prestamos a tasas favorables

Sistema de trazabilidad para el comercio exterior para llevar un mayor control mediante un sistema de fechas y plazos

PARA LAS RESERVAS

Esperan un ingreso de 5000 mil millones por adelantamiento de exportaciones de pesca, agro y minería

Buscan el desembolso de 1200 millones con organismos internaciones mediante programas vigentes y en estudio. Ademas de un desembolso de 750 millones por parte de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina)

Respecto del Fondo Monetario Internacional (FMI), buscarán cumplir con las metas y que continúen los desembolsos

DESARROLLO CON INCLUSION

10 de agosto anuncian el indicen de movilidad jubilatoria con un anuncio de un incremento que busque afrontar la inflación

El jueves semana que viene a entidaddes de trabajadores y empleados para recuperar la incoportacion de ingresos para os que ganan en tre 50 y 150 mil pesos. ESTUDIO ASIGNACIONES FLIAR

Reordenamiento de los programas sociales, vuelta al trabajo en particular en cooperativas. Auditaran los planes, quienes no cumplan no recibaran as el aporte

Unificacion de todos los programas de crédito del estado en uno «Credito Argentino», durará hasta fin de año.

Buscarán fomentar el crecimiento de los programadores (computación)

Licitarán el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner

Canje voluntario de los vencimientos en pesos a finalizar el martes

Rapido tratamiento de leyes impositivas que favorecen