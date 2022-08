Le dispararon en la cara a un nene durante un intento de robo

Una niño de 12 años recibió un balazo en su pomulo cuando ladrones le dispararon con el fin de robarle cuando regresaba del colegio a su casa. El suceso ocurrió en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, Partido de La Matanza y conforme fuentes judiciales el menor se encuentra sin riesgo de vida.

Luego de ocurrido el intento de robo, el menor llamó a su madre Natalia y le dijo: “Mamá, me pegaron un tiro, estoy en el chino”. Fue la propia madre en entrevista con Todo Noticias quien dió mas detalles del suceso, “no le sacaron nada, es pura maldad, no puedo entender, le pegan un tiro”, “Sentí que mi mundo se partió, mi corazón está partido, si bien no me quitaron la vida de mi hijo, nos truncaron los proyectos, es como que ya nada tiene sentido”, continuó entre lágrimas.

Fueron al menos dos al menos los asaltantes que detuvieron a la víctima cuando caminaba con su mochila de regreso a su casa, el pequeño había recorrido escasas 3 cuadras del colegio desde la salida del colegio. Tras recibir el impacto de bala fue asistido por un comerciante de la zona y trasladado al Hospital Balestrini, el traslado se debió hacer en un patrullero ante la ausencia de la ambulancia a la que llamaron.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Italiano en donde se recupera de las lesiones que el disparo le ocasionó. Conforme la cablera Telam el niño tiene un impacto de bala que ingresó por el pómulo y salió por la oreja, posee comprometido el maxilar y se esperan las evaluaciones de la situación para analizar si se requiere la colocación de una prótesis.