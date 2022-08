Daniel Vila: “Mi amistad con Sergio Massa no tuvo nada que ver con la salida de Viviana Canosa”

En diálogo con el portal Infobae, el presidente del Grupo América, Daniel Vila, se refirió a la polémica por la salida de la conductora Viviana Canosa de la señal:

“En ningún momento el canal A24 le dijo a Canosa que se tenía que retirar o que le levantaba el programa. La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa.”

“La única decisión que tomé de manera personal fue la de evitar que se difundieran escraches a políticos, funcionarios y dirigentes sociales. La esperamos el día lunes”, explicó Vila.

“Mi relación personal con ella es muy buena. Hemos tomado café la semana pasada y hablamos de muchas cosas. Lo que hice fue ejercer mi rol como responsable de la línea editorial del Grupo América , y en este caso puntual de A24, señalé tanto para el programa de Canosa como para el resto de los programas periodísticos, que no iba a autorizar la emisión de una serie de escraches caseros hechos a políticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social. Nadie puede decir que el canal América y A24 no son plurales, aquí hablan y opinan todos”, argumentó.

“Tengo una amistad, soy amigo de manera pública del actual ministro de Economía Sergio Massa hace 20 años. Y lo he manifestado en cuanto oportunidad se me ha presentado. Esto no tiene nada que ver con el ministro de economía Sergio Massa, ni me pidió nada al respecto.”, aclaró el empresario.

“La única decisión que tomé de manera de personal fue la de evitar que se difundieran escraches a quien fuera porque entiendo que generan violencia en un momento social de la Argentina muy complicado.”, ratificó el marido de Pamela David.

“Si hay una cosa que caracterizó siempre a la pantalla de América y A24 fue la diversidad de voces, y por su pluralismo. En América conviven Canosa, Baby Etchecopar y Brancatelli que hasta hace poco estuvo en nuestra pantalla.”, agregó.