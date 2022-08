Revelan que tras su salida de A24 Viviana Canosa estaría en crisis

En el programa radial “Lanata sin filtro”, tanto Marina Calabró cómo Sebastián “Pampito” Perello, hablaron sobre la situación anímica que afrontaría la controversial Viviana Canosa.

Canosa decidió dar por concluido su ciclo televisivo “Viviana con vos”, tras alegar que le habría sido prohibido pasar al aire un vídeo en donde una mujer insulta a Sergio Massa. Luego el canal emitió un comunicado en donde acepta no dejarían pasar ese tipo de videos por el bien del país, conforme el texto del mismo.

“Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares generando escraches con violencia no sólo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general y luego subidos a las redes sociales. La empresa ha tomado la decisión de no difundir los mismos”, narra parte el texto del canal dirigido por Daniel Vila.

“En un momento en el que el país requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en general para mantener la paz social y el respeto por las instituciones”, concluye el comunicado.

Fue Pampito quien dió el primero de los informes sobre el estado que atravesaría, “Ella no está bien, ella no está pasando un buen momento. No está pudiendo dormir durante las noches”, comentó al respecto.

Ante lo que Marina Calabró agregó que la idea de Canosa de concluir el contrato de mutuo acuerdo y en caso de no ser posible alegar censura.

“No quería terminar de esta manera, ella estaba muy contenta con el programa y lo que siente es que hoy es una persona que está sin trabajo, obviamente, con otras condiciones y otros ingresos, con otra espalda para poder pasar un tiempo sin trabajar. Está muy destruida, muy mal”, sentenció la politóloga.