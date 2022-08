El drama familiar que entristece a Piñón Fijo

El animador compartió en su historia de Instagram una foto con un mensaje que revela una interna con su hija.

Fabián Alberto Gómez, nombre real del payaso cordobés popularmente conocido como Piñón Fijo, atraviesa un duro momento familiar. El día viernes publicó en su red social una imagen de su nieta Luna, sobre la cual escribió: “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”.

En la foto, el animador, arrobó a su hija Sol, mamá de la pequeña, con quien él solía trabajar, y sumó dos contundentes hashtags #DerechoNietos y #DerechoAbuelos.

En el programa “Intrusos”, por América, el periodista Pablo Layus habló del tema y profundizó sobre la situación. Contó que el cordobés “está muy angustiado”, y que “no la está pasando bien porque se separó de su mujer y, a partir de ahí, perdió todo tipo de relación con sus hijos, Jeremías y Sol. Y desde que pasó todo esto, Piñón tampoco pudo ver más a su nieta Luna”.

“Me dicen que no hay algo muy puntual y no quieren hablar del tema”, agregó el panelista. “Piñón es muy pegado a Luna. Su hija Sol fue mamá hace muy poquito tiempo de León y Piñón no lo conoce. Por eso los hashtags que puso en la publicación, porque no tiene forma de cómo llegar y hablar. La última instancia que le queda ya es ir por lo legal”.

Piñón y su mujer Karina Suárez se separaron tras 20 años juntos. Si bien los detalles de la ruptura se desconocen, Layus agregó: “Tengo entendido que él tomó la decisión de la separación y los hijos habrían tomado partido por su madre. Eran una familia muy unida. También supe, y no por ellos, que habían consultado para hacer una especie de terapia y buscar ayuda todos juntos para revincularse. Sé que a Sol le hace mal hablar del tema y para ella fue un baldazo de agua fría la separación de sus padres”.