Amalia Granata contó cómo está Viviana Canosa luego del escándalo con su programa

La diputada santafesina habló sobre la polémica partida de la conductora de A24.

En “Polino auténtico”, por Radio Mitre, Amalia Granata dio detalles sobre el escándalo de la semana: “Yo hablé con ella y me dijo que recién estaba cayendo sobre lo que le estaba pasando. En América hicieron eso de la silla vacía, pero la verdad es que Viviana ahí trabajó libre hasta que la censuraron, entonces se fue”.

“Ellos utilizaron como argumentos que no querían pasar más escraches, y el día que le dijeron a Canosa, en el programa que siguió, que era uno de Baby Etchecopar grabado, salieron un montón de escraches. Viviana está en silencio absoluto y evaluando. Hay una versión que indica que el canal quiere recomponer, pero bueno, también hay algo con la CNN y, se habla de una propuesta política… ella tiene un público que la votaría”, agregó.

Amalia Granata, además, reveló el momento en que Viviana Canosa decidió renunciar al programa: “Viviana estaba en el camarín, preparándose para salir al aire, y bajó un productor y le dijo que del informe que habían preparado sobre ‘escraches’ a distintos políticos, tenían que sacar a Massa, que eso no lo podían pasar”.

“Fue entonces que ella dijo ‘¿cómo no voy a pasar lo de Massa? Si no voy a decir que está bien lo que hicieron’. Porque la idea del informe era preguntarse por qué la gente está tan violenta”, agregó la columnista.

Y sumó: “Pero además de eso, ella tenía como invitados a la gente que el otro día golpearon el auto de Massa, y también se los bajaron. Y bueno, fue cuando dijo que la estaban censurando y que no hacía más el programa. Pero la intención de ella no era apoyar lo que había pasado, la idea era reflexionar. Después el canal hizo leer un comunicado diciendo que no iban a pasar ningún escrache, pero es mentira”.

“Porque a ella le dijeron que sólo no se podía pasar a Massa, al resto sí ¡Y si estaban todos los directivos del canal aplaudiendo en primera fila cuando asumió! Además Viviana ya había tenido otras bajadas de línea y se la venía bancando, pero esta fue la gota que rebalsó el vaso”, finalizó Granata sobre el caso.