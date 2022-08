Agredieron a Diego Brancatelli en Corrientes: un hombre lo golpeó con un paquete de polenta

Diego Brancatelli denunció en sus redes sociales que el sábado sufrió una agresión en la ciudad de Goya, Corrientes.

El ataque fue realizado por dos hombres que simularon acercarse amistosamente, pero luego empezaron a increparlo.

Luego uno de ellos lo golpeó con un paquete de polenta en el pecho.

“Me acaban de amenazar. Era cantado. Seguramente en las próximas horas, el gordo cobarde que se me acercó (y se fue corriendo) suba un video porque vino con un amigote con la cámara prendida. No esperaba nada del (gobernador) Gustavo Valdés, pero sí que actúe si hay imágenes”, denunció el periodista en redes sociales.

