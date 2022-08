Baby Etchecopar disparó contra Canosa tras su abrupta renuncia

Ángel “Baby” Etchecopar, regresó de sus vacaciones y muchos adeptos al estilo de Viviana Canosa esperaban una defensa, sin embargo esto no ocurrió.

Al iniciar la emisión de “Basta Baby”, realizó su típico monólogo en donde hablo de de la renuncia de Canosa luego que no se le permitiera emitir un vídeo en donde realizaban un escrache contra Sergio Massa.

“Yo la quiero mucho y me solidarizo a muerte, pero no creamos que Viviana era un pedo del Papa. Ni porque se va Viviana los que quedamos en el canal no somos una mierda y alcahuetes del doctor Vila”, expresó.

Y narró el motivo por el que no quiso llevar adelante el pase con Canosa. “Tanto Viviana como El Dipy fueron seguidores de un estilo mío. De hecho, la gente decía que que era una imitación mía. Lo que me extraña es que la gente crea que yo soy un boludo porque vine a poner las bolas acá y hablé contra el Gobierno y la oposición y ahora Viviana Canosa, después de esto, se transforma más o menos en la milagrosa”.