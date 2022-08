Pepe Cibrián se reconcilió con su esposo

El artista contó que está tratando de recomponer el vínculo con su joven marido, después de haberse filtrado fotos de una infidelidad.

Luego del escándalo que significó el divorcio de Pepe Cibrián con Nahuel Lodi, a un mes de haberse casado, el director contó que lo perdonó. “Estamos muy bien”, dijo en una entrevista con LMPlay.

“Fue una situación dura para mí. Me hizo mal, pero lo amo y me da igual lo que piensa la gente. No quiero dar explicaciones. Es una persona maravillosa y estamos intentando restablecer el vínculo con mucha buena suerte, estamos juntos y estoy muy feliz”, comentó Cibrián.

“Es una persona maravillosa”, contó y destacó que la repercusión mediática le afectó la salud. “Tendrán que hacerse cargo de lo que dijeron en la Justicia”, y calificó lo dicho como “calumnias muy fuertes y deliradas”.

“Me hicieron mucho daño. Tampoco perdono que hayan hablado de mi tía Carmen que es una sagrada persona para mí”, cerró dolido.