Wanda Nara fue denunciada por trata de personas y reducción a la servidumbre

La exempleada doméstica de Wanda Nara y Mauro Icardi llevará a la justicia a la modelo y al futbolista, a los que acusa de trata de personas y reducción a la servidumbre.

Se trata de María Carmen Cisnero Robledo, quien trabajó para la pareja en su casa de campo en Milán.

La mujer había denunciando a Nara e Icardi en los medios, acusándolos de no haberle pagado durante dos años y medio y de quedarse varada en la casa en Italia. Ahora, ya con abogado, optó por la vía judicial.

Además de a Nara e Icardi, también querello a la madre de la empresaria, Nora Colosimo.

La denuncia se presentó ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, donde se espera que por sorteo vaya a un juzgado federal, ya que los delitos denunciados son de competencia federal.

La denunciante alega que se violaron los artículos 145 bis y 140 cc del Código Penal. La mujer sostiene que trabajó para Nara en dos ocasiones, la última en 2019, y que desde entonces no le pagan por cuidar la residencia milanesa de Nara e Icardi.

En una entrevista televisiva, Cisnero Robledo afirmó que en octubre próximo se cumplirán tres años sin cobrar. “Le pido la plata y me dice ‘Sí, mañana te traigo la plata’. Se va para Francia y no me lo trae. Me dijo que me iba blanquear, que me iba a sacar un permiso para ir a Francia. Después me dijo que no se podía, y que me iba a pagar 600 euros”.

También dijo que solamente cobró un mes y que tiene testigos. “El jardinero me ha dicho que me vaya, que no me quede en una casa donde no me dan nada”, añadió.

Apuntó que Nara la llevó a Italia con una promesa falsa de trabajo y que se quedó “sola en el medio del campo”, sin su pasaporte ni cobertura social.

“Me dijo que me sacaba el permiso para trabajar en París, pero cuando empezó la pandemia me trajeron en auto de Francia a Milán y me quedé ahí”, puntualizó.

“Cuando me llevaron a hacer los papeles me dijeron que para eso tenía que decir que ‘estaba en Italia porque había pedido asilo político en mi país…’ y ahí me sacaron el pasaporte”, dijo sobre la pérdida del documento.