Impactantes imágenes de saqueos en los EEUU

La Policía de la ciudad estadounidense de Los Ángeles (California) publicó imágenes del saqueo y destrucción de un local por decenas de vándalos durante un supuesto “flashmob”.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de agosto en un local de la cadena 7-Eleven.

Una multitud invadió la tienda, tomando por sorpresa a su personal y algunos clientes. Los saqueadores recorrieron los pasillos agarrando a su paso todo lo que podían, mientras algunos agredían a los trabajadores del establecimiento arrojándoles objetos.

Además, varias personas accedieron a la zona de la caja para tomar o repartirse los artículos que allí se encontraban. Tras “destrozar” el negocio, abandonaron el local simultáneamente y se dispersaron antes de que llegaran la policía.

Poco antes, todas las calles de acceso a la zona fueron bloqueadas por coches para realizar una exhibición ilegal de maniobras automovilísticas. Una vez finalizada esa demostración, los espectadores emprendieron el saqueo.

“Últimamente los ‘flashmobs’ han dejado de ser divertidos eventos espontáneos para convertirse en incidentes delictivos oportunistas”, lamentó el cuerpo policial, pidiendo la colaboración de la comunidad para tratar de identificar a los responsables del hecho.

