Santiago Maratea sospecha que lo drogaron en una fiesta

El influencer contó lo ocurrido en sus historias de Instagram.

Mientras se encuentra de vacaciones en el sur del país, Santiago Maratea relató un hecho que le sucedió el viernes por la noche: cree que lo drogaron.

“Buen día, ¿cómo andan? Yo bastante bien, o sea, ayer me la puse. No solamente me la puse, sino que tengo la sospecha de que me pincharon el vaso”, relató en sus historias de Instagram.

Y seguido, agregó: “Para los que no saben, pinchar el vaso quiere decir que te ponen una droga sin que vos te des cuenta y terminás drogado. Puede ser porque alguien te lo hace o porque agarraste un vaso que pensabas que era tuyo y tenías droga y te lo tomaste”.

El influencer, además, contó que nunca se había drogado, excepto fumar porro: “Entonces, ayer yo estaba en una que dije ‘yo no estoy como siempre’”. “No paraba de hablar con gente que no conocía. Hablaba de Bizarrap, de que es un capo porque había alguien que decía que no lo conocía”, recordó.

“De hecho, con la gente con la que estaba, que no nos conocíamos, les dije ‘quiero que sepan que yo no hablo tanto. Creo que me pincharon el vaso’. Todos me dijeron que estaba muy borracho”, comentó Maratea y contó que se fue a dormir a las 9:30 de la mañana.