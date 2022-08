Florencia Peña reveló el insólito motivo de una fuerte pelea con Marley: “Me enojé en serio”

La conductora Flor Peña contó una insólita anécdota que vivió con su amigo Marley y el cantante español David Bisbal.

Aparentemente el conductor de televisión le hizo un chascarrillo a la actriz al aire y ésta tardó en perdonarlo.

“Hubo una época en la que Bisbal venía mucho a la Argentina. Él estaba bueno y yo recién parida. Marley me dijo que habló con él y que me quería conocer, así que me iba a pasar su número de habitación”, comenzó su relato Peña.

“Yo le dije que me parecía mucho, que quería charlar antes”, agregó.

Peña aseguró que en ese momomento se encontraba en medio de una crisis con su exmarido y padre de sus hijos mayores, Mariano Otero: “Yo tenía 28 años y estaba medio de capa caída. Marley para levantarme el ánimo me dijo que David Bisbal me quería entrar», soltó la actriz en el ciclo PH.

“Estuve contenta todo el programa, se ve que él se dio cuenta de que estaba angustiada y tiraba todo para abajo”, explicó la actriz.

“Antes de terminar el programa, me dijo que lo de Bisbal era toda una mentira y me enojé en serio. Le dije que estaba jugando con mi necesidad”, concluyó.