Florencia Arietto primero ninguneó la movilización a favor de CFK y ahora se queja de que no duerme hace días

Las movilizaciones a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en pleno barrio porteño de Recoleta, tras el pedido de proscripción por parte del fiscal federal Diego Luciani, se sucedieron durante toda la semana pasada y suscitaron todo tipo de reacciones.

Como era de esperase, desde Juntos por el Cambio, repudiaron la expresión popular de quienes fueron a acompañar a la titular del Senado en su casa ubicada en la esquina de las calles Juncal y Uruguay.

La ex funcionaria del ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, Florencia Arietto, en primera instancia buscó menospreciar la movilización popular, afirmando en una entrevista que: “El pueblo con Cristina son veinte barras y diez feminazis”.

Sin embargo, este domingo, Arietto se volcó a las redes sociales para hacer un descargo acerca de lo que en realidad sucedía en los alrededores de su casa, al parecer también ubicada en Recoleta. Con cara de cansancio, Arietto grabó un video que publicó en Twitter.

La ex kirchnerista, ex massista y ahora ultramacrista Florencia Arietto vive a metros de la casa de Cristina Kirchner, y se queja por no poder dormir: “Así duermen mis hijas hace 7 días” pic.twitter.com/scFmjPwGjS