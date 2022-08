Larreta no acatará el fallo para sacar a la policía de las cercanías de la casa de Cristina Kirchner

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes que no acatará el fallo del juez Roberto Gallardo que ordena correr a la Policía de la Ciudad de la custodia del domicilio de Cristina Kirchner.

De hecho, dobló la apuesta y aseguró que hará todo lo contrario: aumentará la presencia en la zona con inspectores de otras áreas, según anunció en un acto que compartió con su jefe de Gabinete, Felipe de Miguel, y su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

“Este lunes vimos cómo un juez públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema nos ordena liberar la calle, que no nos ocupemos más de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional. Nadie nos puede obligar a no cumplir con nuestras obligaciones”, aseguró.

“Orgulloso de la policía”

Durante una visita que realizó al Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, Rodríguez Larreta dijo:

“Estoy orgulloso, lo hicieron con muchísima responsabilidad, aún cuando fueron agredidos y terminamos con 20 efectivos heridos. No hubo un solo manifestante herido, lo cual es una muestra más del profesionalismo de la Policía”.