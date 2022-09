Amigo del atacante de Cristina Kirchner: “Lamentablemente no ensayó antes”

Un hombre llamado Mario, reconocido como uno de los amigos de la infancia de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reveló detalles acerca de su personalidad y coincidió con la idea del magnicidio:

“Yo creo que su intención original era matarla, pero lamentablemente no ensayó antes”, ironizó el joven al aire.

“Por ahí significarían menos impuestos, no sé. Igual, menos mal que no le tiró porque la convertían en mártir y zafaba de todas las causas”, agregó en una entrevista para Telefe.

Entre otros detalles, reconoció que desde chicos formaban parte de tribus urbanas, en donde Sabag Montiel se mostraba como una persona violenta: “Siempre tenía una petaca en la mano, siempre se agarraba a las piñas y siempre venía moretoneado. Aparecía con el labio hinchado, la ceja hinchada”.

Además, señaló malos tratos por parte de su grupo de amigos hacia el atacante de la vicepresidenta: “Era el pibe que todos le hacían bullying. Si estuviéramos en la escuela sería el pibe marginado, así que te podés dar una idea de como lo trataban todos, yo incluido”.

El hombre reveló el apodo por el cual se referían a Sabag Montiel desde los 15 años: Tedi el cristiano, “porque se había metido en una suerte de iglesia evangelista”.

Además de contar características sobre la personalidad de la persona detenida, recordó un episodio en el cual Sabag Montiel le confirmó que estaba a punto de comprarse un arma, por una disputa y supuesta rendición de cuentas.

“Yo estaba esperando el colectivo para ir a la casa de mi mamá. Viene cruzando y me saluda, me acuerdo porque tenía un tribal nuevo tatuado en el codo. Me lo cruzo y me dice ‘mirá, me faltan 10 o 12 lucas para ir a comprar un fierro. Me estoy yendo a comprar un fierro’”, contó.

“Supuestamente unos peruanos, así me dijo, le debían 100 lucas, como que los quería ir a apurar. De hecho hasta me ofreció plata para ir a apurarlos con él”, agregó.