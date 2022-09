Santi Maratea inició una nueva colecta: quiere comprarles collares Gucci a sus perros

Santiago Maratea, el influencer que se destaca por realizar movidas solidarias para recaudar dinero para personas u organizaciones que lo necesitan, acaba de finalizar su última colecta, en la que recibió de sus seguidores unos 25 millones de pesos para ayudar a reconstruir el Hotel Gondolín, de Villa Crespo, luego de que este sufriera un atentado de odio, ya que el lugar está fuertemente vinculado a la comunidad LGTB+.

Como sucede cada vez que supera logran alcanzar el objetivo recaudatorio de sus campañas, el joven buscar “pasar la gorra” para juntar plata para darse un gusto personal, mucho más “frívolo”, tal cual él mismo lo definió.

Esta vez, Maratea le pidió a sus seguidores dinero para poder comprarles a sus perros correas y collares de la glamorosa firma italiana Gucci.

La firma de moda recientemente sacó una línea específica para mascotas, con precios para nada accesibles.

Un collar de la marca Gucci se vende en la página oficial de la firma en España a €360, el equivalente a $50.000

El influencer comunicó sus intenciones el pasado martes, a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram.

“Ya saben, cuando termino la colecta paso la gorra. Pasar la gorra es pasar la gorra, que es básicamente, como cuando uno hace malabares y pasa la gorra. El que quiere pone, y el que quiere, no”, explicó.

Luego, el influencer comunicó directamente lo que pensaba hacer con la plata que pueda llegar a recaudar: “En este caso les quiero comprar a mis perros collares, y correas de Gucci, porque ahora Gucci sacó cosas para perros y dije: ‘¿Mis perros van a andar así con un collar normal, así, de una veterinaria? Obvio que no’”. dijo antes del remate final: “Un poco de respeto, van a tener su collar Gucci”,



Sobre el final del video, Maratea quiso dejar una especie de mensaje a sus seguidores, que son más de 3,4 millones, acerca de lo que quiere demostrar a través de este tipo de colectas para sus gustos “frívolos”.

“También es una forma de romper el mito de que la solidaridad tiene que estar relacionada con la austeridad. Y si yo la plata no se la robé a nadie, me la gasto en lo que se me canta. Básicamente, ese es el mensaje”, cerró el influencer, que “pasa la gorra” dando la posibilidad de colaborar con $100 o $200 pesos a quienes quieran colaborar con su objetivo.