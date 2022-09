El video de Santiago Cúneo llegó a los medios del mundo

En el día de ayer el video del conductor argentino Santiago Cúneo festejando la muerte de la reina Isabel II en el vivo de su programa, se viralizo rápidamente en redes sociales

Como suele suceder con el mundo de las redes, no pasó mucho tiempo antes que los portales de otros lugares del mundo se hicieran eco de la noticia.

An Argentinian TV host has sparked disgust after appearing to celebrate the death of Queen Elizabeth II by popping open a bottle of champagne. https://t.co/gIdVuNaXqF