Preocupación por la salud de Ibai Llanos: “No hay tratamiento”

Ibai Llanos reveló una inesperada noticia que tiene que ver con su salud.

El streamer español, sensación en plataformas digitales como Twitch, relató en uno de sus vivos cuál es su problema de salud, en qué situación está y cómo se encuentra tras varios estudios realizados.

Se trata de un problema de salud que el joven tiene em el nervio óptico. a tal punto de que aseguró que podría pasar lo peor: quedarse ciego.

“Tengo el puto problema del ojo que me lleva dando por culo un montón de años. El problema es que no saben de dónde puede venir. Ya ni sé a dónde ir, no sé qué hacer”, expresó Ibai.

De su ojo izquierdo solo ve un 10% y del derecho veía perfectamente, pero los resultados de los últimos análisis demostraron lo contrario.

“Que no veas de un ojo está bien, si no ves de los dos estás más jodido. No hay un tratamiento de momento para revivir este tipo de células que están en el nervio óptico”, explicó.

Los profesionales de la salud que están tratándolo le dijeron que se están llevando adelante pruebas con humanos y en unos años “creen que podría haber un tipo de tratamiento”.

Sumado a eso, se encuentran en plena investigación para detectar si su problema de salud lo tiene de nacimiento. “Me he tenido que hacer una prueba genética para ver si a lo mejor puede ser mínimamente hereditario”, resaltó Ibai.

En última instancia, el español reveló una de las posibilidades que podrían aparecer frente a este delicado momento: “Es que esto sea degenerativo.. Es decir, que a lo mejor voy perdiendo también visita del ojo derecho con el tiempo, lo que significaría prácticamente quedarme ciego en el peor de los resultados”.

La hipótesis que le genera un poco de calma es que puede aparecer un tratamiento a largo plazo con estudios médicos de por medio.