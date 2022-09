“Mandé a matar a Cristina” el mensaje que complica a Uliarte

De acuerdo a fuentes judiciales, las charlas entre Brenda Uliarte y Agustina Díaz, ambas imputadas por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, revelan venían planificando el intento de asesinato y que habían fracasado en un intento anterior.

El 27 de agosto pasado antes, Uliarte envió un mensaje que narraba: “Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina…Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo” y luego agrega: “Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro”.

“Mandé a matar a Cristina, no salió porque se metió para adentro”, expresa otro mensaje de Uliarte a Díaz, conforme surge de actuaciones judiciales a las que accedió Telam.

“Che, pero que onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos dónde estás? No sería conveniente que vayas a tu casa?”, le consultó Díaz a Uliarte el 2 de septiembre siguiente.

“En lo de una amiga. No boluda anda a saber si me allanan”, le respondió Uliarte, a lo que Díaz (agendada en el celular de su amiga como Amor de mi vida), le devolvió, en cuatro mensajes consecutivos: “Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo”

De autos surge que la imputada tenía pensado realizar un ataque a la funcionaria desde hacía meses atrás.: “No es joda boluda Estoy armando un grupo Para ir con antorchas, bombas, fierro todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, se usar un fierro”, escribió en un mensaje hacía Diaz en el mes de julio pasado.

“Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina. Me dan los ovarios para hacerlo», sentenció Uliarte y fue entonces que Díaz cerró: “Por eso te amo”.

Agustina Díaz declaró durante horas frente a la jueza de la causa María Eugenia Capuchetti y trató de distanciarse de la situación cuando alegó que siempre pensó que Uliarte fantaseaba cuando se refería a la posibilidad de asesinar a la ex mandataria.