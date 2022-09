Empresario fanático de Bolsonaro, vio un auto con stickers de Lula, lo chocó y murió

Un empresario y simpatizante del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, murió este miércoles tras chocar su camioneta contra el auto de una concejala del PT que llevaba stickers partidarios en el baúl.

El hecho se produjo a horas de la mañana en en Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, estado que tiene frontera con Corrientes y Misiones.

Tal y como muestran las cámaras de seguridad, Luiz Carlos Ottoni persiguió y chocó su camioneta Hilux contra el Toyota Corolla de la concejala Cleres Relevante mientras transitaban en una avenida. La mujer manejaba su automóvil haciendo campaña electoral a favor de Lula para los comicios del 2 de octubre.

Según relataron la policía y testigos, el empresario provocó la colisión y destruyó el baúl, el asiento trasero y los faroles del automóvil. Decidió huir una vez que la Brigada Militar de Río Grande do Sul advirtió el ataque. Mientras escapaba de la policía local, Ottoni -que desempeñaba funciones como CEO de la empresa que lleva su apellido- perdió el control de la camioneta tras al cruzar un puente sobre el Rio Jacuí y murió en el acto.

RIVALIDADE | Um apoiador de Bolsonaro teria batido de propósito no carro de Cleres Relevante, vereadora do PT, em Salto do Jacuí, nesta terça. Luiz Carlos Ottoni foi perseguido pela polícia e morreu em um acidente logo depois. Ele já teria brigado com a vereadora outras vezes. pic.twitter.com/fHG5PcDdrQ