La increíble confesión de Juana Viale: “Me anoté en la UBA”

Juana Viale brindó una serie de entrevistas antes de su regreso a la pantalla de El Trece, donde se hará cargo de la conducción los domingos al mediodía en Almorzando con Juana.

En una de las notas, la nieta de Mirtha Legrand hizo una brutal confesión sobre algo que no pudo llevar a cabo en su vida.

Consultada acerca de si lamenta no haber podido cumplir algún deseo en su carrera, la conductora sorprendió y exclamó: “Por ahí me arrepiento de no haber estudiado biología marina. Intenté en pandemia”.

En diálogo con Ciudad, señaló qué problema se le presentó:

“Me anoté en el CBC (de la UBA), pero cuando empezaron los chicos el colegio tenía la clase online en el auto mientras manejaba, los sábados a las 10 de la mañana tenía clase de dibujo y estaba maquillándome para hacer el programa, pero eso lo hubiera hecho”.