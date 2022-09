Macri sobre el intento de asesinato a CFK: “Es algo de un grupo de loquitos”

El ex-presidente argentino Mauricio Macri, habló este domingo por la noche del intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al ser consultado por una posible conversación con Cristina Kirchner, Macri remarcó que “el diálogo es una cuestión fundamental en una sociedad”, pero aclaró que, “para que eso se dé, tiene que existir la verdad, la honestidad intelectual”.

Durante una entrevista con Luis Majul para LN+, el ex-mandatario nacional se refirió al incidente y seguró que se “toma muy en serio” este tipo de amenazas, pero también criticó “el grotesco de la sobreactuación” por parte del oficialismo luego de lo sucedido.

“La cadena nacional; el presidente llamando a un feriado, diciendo ‘no nos importa la vida de la gente, a la que le cuesta llegar a fin de mes, les sacamos un día de trabajo’; de vuelta los chicos en la casa, dije ‘otra vez lo mismo’. Y encima, para cargarnos de resentimiento, de más odio, echando la culpa de algo que queda claro que fue algo individual, de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente”, señaló.

En este sentido, opinó que “la falta de diálogo es algo que todos estamos sufriendo desde que el kirchnerismo gobierna” y lamentó que el país esté “sometido desde hace ya casi 20 años a este tipo de dialéctica”.

“Si me llama Cristina, le contesto. No quiero generar expectativas de cosas que no han sucedido. No nos olvidemos de que ni siquiera me entregó los atributos. Desde ese lugar, pensar que va a haber un diálogo constructivo, ojalá, Dios lo permita por el bien de los argentinos”, manifestó.

Además, el ex presidente señaló que él también recibió amenazas en el último tiempo y remarcó: “Yo siempre tomo en serio este tipo de cosas, pero también intento que la vida continúe. Es importante que todos tomemos en serio lo que está pasando y que realmente bajemos el nivel de agresión y de personalización”.

“Este hecho de haberle mentido durante tanto tiempo a la gente, hoy la hace desconfiar de hasta algo que yo creo que existió, que sucedió, más allá de la mala reacción de la custodia y todas esas cosas que llevan a la confusión”, agregó, volviendo al ataque contra Cristina Kirchner.