La fuerte confesión de Anamá Ferreira sobre su relación tóxica con una ex pareja

La ex modelo detalló, en una entrevista, duros hechos que sufrió en los años 80.

Anamá Ferreira fue entrevistada por la periodista Agustina Kämpfer, para su programa “Algo que contar”, y confesó que sufrió violencia de género.

En su libro “Negra guerrera”, la ex modelo contó sobre un novio que tuvo a fines de los años 80, un ex dj al que lo conocían como “Puchi”, quien le pegó y amenazó con tirarle ácido en la cara.

Interesada en profundizar sobre el tema, en el ciclo del canal IP, comentó que cuando fue a hacer la denuncia a la comisaría se la desestimaron y le dijeron: “Anamá, ya se va a arreglar, andá a tu casa, que no pasa nada”.

“Cuando un hombre te cela al extremo, no te ama, para él sos una posesión. Él me empezó a celar y era muy difícil. Y cuando el hombre mezcla alcohol, drogas y celos, tenés que salir corriendo. Te cuesta mucho, porque después se arrodilla y llora para que lo perdones. Te jura que no lo va a volver a hacer y le creés, ¡porque estás enamorada y creés que él también lo está! Entonces lo perdonás, y todo vuelve a pasar”, agregó Ferreira.

Sobre el modo en que logró romper el vínculo, comentó: “Algunas personas me decían que no pasaba nada, que él solamente era celoso. Me ayudó mucho mi ex marido, Alejandro, que llamó a Puchi y le dijo cortala. Y cuando ves la luz al final del túnel, no volvés más”.