Nik le respondió a Gregorio Dalbón: “Primero van por tus hijos”

El dibujante señalado una infinidad de veces por replicar como propios chistes de otros artistas, Cristian “Nik” Dzwonik, le respondió al abogado Gregorio Dalbón quien advirtió le iniciaría acciones legales.

El pasado domingo, Dalbón utilizó sus redes para replicar una viñeta del humorista en donde en forma indirecta hacia ver qué la actual vicepresidenta llevaba a Alberto Fernández como su mascota, a los que tildó de “lunáticos” y que ponían al país en riesgo. En el mismo posteo el abogado comentó que iniciaría acciones legales.

Ante esto el ilustrador, se sintió atacado y tildó a la situación de “persecusión”. “Gregorio Dalbón, abogado de Cristina, me quiere llevar a juicio por este chiste. Ojalá la haga. Sería histórico y un escándalo mundial sin precedentes. Nunca en la Historia Moderna se castigó la libertad de expresión. Así nos quieren Dalbón y Cristina, amordazados”, fue el primer mensaje de Nik.

“Como sociedad, cansados como estamos de tantos atropellos a nuestras libertades, a nuestros derechos… ¿No habría que explicarles cómo funciona la libertad de expresión? Nos empobrecieron, NO nos cuidaron en Pandemia… ¿Ahora también nos quieren quitar la libertad de opinar?”, agregó posteriormente.

Poco después, publicó una viñeta igual a la que tiene fijada en su perfil de Twitter con un mensaje para Aníbal Fernández, pero en este caso cambió el texto por: “Dalbón con la libertad de expresión, no, no, no”, en el enunciado escribió: “Ahora quieren cercenar la libertad de expresión. PRIMERO, se meten con tus HIJOS, ahora se meten con tu trabajo, con la libertad de opinar. Cada vez VAN POR MÁS.”..

Ahora quieren cercenar la libertad de expresión. PRIMERO, se meten con tus HIJOS, ahora se meten con tu trabajo, con la libertad de opinar. Cada vez VAN POR MÁS. pic.twitter.com/Oqrr2upj2M — Nik (@Nikgaturro) September 19, 2022

Ante el último mensaje del caricaturista de La Nación, el letrado de la ex mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, replicó. “No fue chiste el atentado a @CFKArgentina vas a aprender a respetar a las mujeres.

Podes disculparte públicamente.

Sino no te preocupes que nadie cercena tu libertad, seguí faltándole el respeto al Presidente y a Cristina, gratis no será, te equivocaste feo”.

No fue chiste el atentado a @CFKArgentina vas a aprender a respetar a las mujeres.

Podes disculparte públicamente.

Sino no te preocupes que nadie cercena tu libertad, seguí faltándole el respeto al Presidente y a Cristina, gratis no será, te equivocaste feo. https://t.co/YapUpPXJ72 — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) September 20, 2022

El humorista recibió el apoyo de periodistas del grupo al que pertenece, de algunos de los trolls más famosos de la era de Marcos Peña como Jefe de Gabinete de Mauricio Macri y del referente liberal, Javier Milei, entre otros.

“Dalbon, te cuento que aún si el dibujo fuera una falta de respeto, faltar el respeto no es un delito. Si lo fuera todos ustedes estarían presos hace años ya que le vienen faltando el respeto a todo el pueblo argentino con sus comportamientos de casta y políticas empobrecedoras”, opinó el dirigente de “La Libertad Avanza”.