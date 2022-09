Fuerte denuncia contra Viviana Canosa: “Me hacías subir casi desnuda”

Pese a su alejamiento de la televisión, Viviana Canosa sigue estando sumergida en un sinfín de polémicas. Esta vez, la controvertida conductora recibió una contundente acusación por parte de una exparticipante de Gran Hermano.

Se trata de Viviana Colmenero, una de las participantes más memorables de la temporada 2003 de Gran Hermano.

Sin embargo, cuando sus compañeros se enteraron que ella era trabajadora sexual, empezaron a dejarla de lado. Fue entonces cuando Canosa se aprovechó de la situación como periodista de espectáculos.

Una vez que la temporada del reality show finalizó, Colmenero mantuvo un perfil bajo mientras que Canosa tuvo su propio programa de espectáculos al que llamaba Los Profesionales de Siempre.

En varias ocasiones, Colmenero asistió como invitada al programa de la comunicadora, quien en aquel entonces llevaba su cabello completamente rojo.

Sin embargo, ahora destapó una terrible verdad detrás de estas visitas.

@vivicanosaok Vivi te acordás cuando me hacías subir arriba de la mesa de tu programa para que rinda un rato! con un plumero y desnuda aprovechándose de mi ingenuidad y necesidad. Yo no me olvido… Viviana Colmenero https://t.co/pcLXVgVoOd vía @DailymotionUSA